Ліга арабських держав проведе екстрене засідання

Ліга арабських держав (ЛАД) проведе у неділю екстрену нараду з приводу ситуації у секторі Газа, по якій завдали серію ударів ВПС Ізраїлю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське агентство МЕНА.

Нарада пройде у штаб-квартирі ЛАД у Каїрі на рівні постійних представників за ініціативи палестинського керівництва.

Раніше голова Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмуд АББАС вимагав проведення надзвичайної сесії Ради Безпеки ООН для зупинення ізраїльських нападів на сектор Газа. Починаючи з четверга Ізраїль завдав серію авіаударів по різних частинах палестинського анклаву. Число загиблих палестинців за останні три дні досягло 15, серед них є діти.

Ситуація у секторі Газа і довколишніх районах південного заходу Ізраїлю різко загострилася після загибелі восьми ізраїльтян у результаті теракту. У четвер група бойовиків обстріляла рейсові автобуси в районі кордону з Єгиптом. Крім того, на фугасі було підірвано ізраїльський патрульний автомобіль. Частину нападників було знищено ізраїльськими спецслужбами.

У четвер ізраїльські ВПС завдали ракетні удари по сектору Газа, в результаті яких було вбито керівників палестинської організації "Комітети народного опору". На це угруповання Ізраїль поклав відповідальність за теракти.

У відповідь палестинські бойовики випустили десятки ракет по ізраїльській території, через що було поранено шість осіб у місті Ашдод.