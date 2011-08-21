У водопровід Копенгагена потрапила кишкова паличка E.coli

Жителі низки районів столиці Данії Копенгагена одержали розпорядження у обов`язковому порядку кип`ятити водопровідну воду перед вживанням, після того, як в ній було знайдено неприпустимо високий рівень вмісту кишкової палички (E.coli), повідомляє РІА «Новости».

Міська влада поки не може визначити точного джерела зараження водопровідної води. Найімовірніше, бактерії потрапили до неї з дощової води, яка могла просочитися у водопровід Копенгагена під час сильних злив, що пройшли в данській столиці за останні кілька днів.

За даними влади міста, вживання в їжу некип`яченої води може призвести до нетривалої діареї, нудоти і блювоти. Про постраждалих у результаті зараження кишковою паличкою у місті інформації не надходило.

Бактерія E.coli часто присутня у кишечнику людей і теплокровних тварин. Більшість її штамів нешкідлива, однак деякі штами, можуть викликати тяжкі хвороби харчового походження. Мутований штам бактерії EHEC, що викликав нещодавній спалах кишкової інфекції в Європі, призвів до загибелі 50 осіб.