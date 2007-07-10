Польські опозиціонери внесли пропозицію про розпуск Сейму

Опозиційна парламентська фракція Союзу демократичних лівих сил (SLD) внесла до парламенту Польщі пропозицію про саморозпуск Сейму і проведення дострокових виборів у зв`язку з політичною кризою в країні.

Про це, як передає РІА «Новости»,повідомив журналістам керівник фракції Єжи ШМАЙДЗИНЬСКИЙ.

"Документ уже знаходиться в голови парламенту", - сказав Є.ШМАЙДЗИНЬСЬКИЙ.

За його словами, внесена також пропозиція включити це питання до порядку денного засідання Сейму Польщі.

Криза вибухнула в Польщі після того, як у понеділок президент відправив у відставку з поста віце-прем`єра, міністра сільського господарства Анджея ЛЕППЕРА, лідера партії "Самооборона". Після цього представник парламентської фракції партії заявив, що "Самооборона", котра в Кабміні є другою за кількістю постів, залишає правлячу урядову коаліцію.

У понеділок увечері SLD заявила, що у вівторок внесе пропозицію про саморозпуск парламенту і проведенні дострокових виборів у зв`язку з урядовою кризою. За словами лідера SLD, віце-спікера Сейму Польщі (нижня палата парламенту) Войчеха ОЛЕЙНІЧАКА, термін повноважень депутатів Сейму нинішнього скликання має бути скорочений, а Сейм має бути розпущений.

На думку віце-спікера, вибори повинні відбутися якомога швидше - в серпні, найпізніший термін - у вересні.