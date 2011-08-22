Бузек: справа Тимошенко підриває довіру ЄС

Атмосфера судового процесу над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО «дуже сильно напружує довіру» між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.

Очільник головного законодавчого органу 27 держав Євросоюзу зазначив, що в справі Ю.ТИМОШЕНКО підтримує особистий контакт із головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, зауваживши, що цю тему також має намір обговорити з іншими представниками української влади.

„Потрібно зробити так, аби це був дійсно чесний та спокійний процес, і він відбувався в іншій атмосфері”, - наголосив Є.БУЗЕК.

Він додав, що Україні варто використати нагоду головування Польщі в Європейському Союзі, яке припадає на другу половину цього року, для значного поглиблення контактів з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Є.БУЗЕК після арешту Ю.ТИМОШЕНКО на початку серпня вже висловлював своє занепокоєння такою ситуацією та закликав українську владу дотримуватися демократичних принципів.

“Я стривожений новинами про рішення суду затримати колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст та умови створюють стурбованість щодо політичної природи цього рішення, а також щодо застосування верховенства права в Україні”, - заявляв Є.БУЗЕК.