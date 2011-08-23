Землетрус призвів до зупинки ядерних реакторів у США

Землетрус на Східному узбережжі США призвів до зупинки двох ядерних реакторів у штаті Вірджинія, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення комісії з ядерного регулювання.

Зупинка реакторів на АЕС North Anna Power Station в окрузі Луїза поблизу епіцентра землетрусу, відбулася автоматично. Для охолодження сховищ з паливом використовуються чотири генератори.

Даних про пошкодження на АЕС не надходило. Проте комісія відправляє на станцію експертів, щоб ретельніше перевірити обстановку.

За словами представника комісії, землетрус не спричинив зупинки реакторів на інших АЕС, хоча підземні поштовхи відчувалися на багатьох з них.

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Співробітники Вашингтонського метро досліджують стан підземки після землетрусу.

"Після підземних поштовхів швидкість руху обмежена до 24 км/год, а весь персонал метро направлений на вивчення стану колії і рухомого складу. Ніяких даних про постраждалих пасажирів немає", - повідомив РІА "Новости" представник столичного управління транспорту. За його словами, в русі потягів метро будуть затримки через зміну швидкісного режиму і перевірки - потяги курсуватимуть із збільшеним інтервалом.

Про затримки в залізничному сполученні в районі вашингтонського транспортного вузла повідомила і транспортна компанія Amtrak.

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Аеропорт імені Кеннеді в штаті Нью-Йорк і аеропорт Ньюарк в сусідньому штаті Нью-Джерсі, які закрилися через землетрус, відновили роботу, повідомляє телеканал MSNBC. Вежі і злітні смуги обох аеропортів проінспектовані, пошкоджень не знайшлося. Авіасполучення було паралізоване трохи більше години.

Раніше в об`єднаній адміністрації аеропортів округу Колумбія повідомили, що аеропорти Вашингтона - імені Рейгана та імені Даллеса почали працювати в нормальному режимі.

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Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що наразі повідомлень про руйнування і постраждалих у мегаполісі, як і раніше, немає.

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Підземний поштовх в 5,9 балів на півночі штату Вірджинія став одним з найпотужніших за всю історію спостережень, повідомляє CNN.

"Це найпотужніша геологічна подія, що фіксувалась у цьому районі. Населення повинне бути готове до серії затухаючих поштовхів - післяшоків, які відчуватимуться наступні дві години", - заявила сейсмолог Геологічної служби США Люсі Джонс. На її думку слід чекати істотної шкоди старим будовам в районі епіцентру, мешканцям рекомендовано залишатися зовні до повного інженерного обстеження будівель. Також зроблено попередження про можливий прорив газопроводів.