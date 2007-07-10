Китай має намір стимулювати виїзд робочої сили в інші країни

Влада Китаю має намір стимулювати виїзд надмірної робочої сили на роботу до інших держав, щоб поліпшити демографічну ситуацію в країні. Про це сьогодні заявили представники Національної комісії з населення і планування сім`ї КНР. За їх словами, планування сім`ї - не єдиний спосіб зниження чисельності населення, і китайська влада має багато засобів для вирішення проблем у районах з великим населенням або великим демографічним тиском, наприклад імміграція або експорт робочої сили. "Приблизно десята частина населення Філіппін і Мексики працює щороку за кордоном, що нас дуже надихає", - цитує Reuters слова представників китайської влади.

За даними комісії, мешканці Китаю становлять близько 20% відсотків населення Землі, але при цьому на китайських робітників за кордоном припадає менше 1% загальної кількості гастарбайтерів у світі.

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