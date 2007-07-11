США направляють до Перської затоки авіаносець Enterprise

США направляють до району Перської затоки авіаносець Enterprise для посилення військової присутності в регіоні. Як повідомляється в заяві керівництва ВМФ США, авіаносець “забезпечуватиме морську потужність для протидії агресивній поведінці деяких країн” і підтримку американським солдатам і морським піхотинцям в Іраку і Афганістані.

Enterprise стане вже третім американським авіаносцем в регіоні при тому, що чисельність Збройних сил США в Перській затоці нині є на максимальному рівні з часу вторгнення до Іраку в 2003 р., передає Reuters.