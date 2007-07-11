Син Осами бін Ладена побрався з британською бабусею (фото)

Четвертий син Осами бін Ладена, 27-річний Омар, який нещодавно побрався з 51-річною, п`ять разів розлученою британською бабусею Джейн Фелікс-Браун, хоче відвідати Велику Британію. Як пише британська The Times, Фелікс-Браун і Омар Осама бен Ладен одружилися в Єгипті і Саудівській Аравії за мусульманським обрядом, і в даний час чекають документів, які засвідчують шлюб від саудівських властей. Для сина бін Ладена Фелікс-Браун, яка вже має внуків, стала другою дружиною.

За словами Фелікс-Браун, яка прийняла ісламське ім`я Зайни Мохамад, вона хотіла б представити всім свого чоловіка, проте не вірить у те, що такий крок усі зрозуміють. Разом з тим, вона «вийшла заміж за сина, а не за батька». За її словами, останній раз Омар бачив Осаму сім років тому; тоді він вирішив піти від батька, оскільки не хотів воювати.

Як пише таблоїд The Sun, пара познайомилася недалеко від єгипетських пірамід, де Фелікс-Браун, яка прибула в країну на лікування від множинного склерозу, зустріла свого принца.

Газета.ру