Син Осами бін Ладена побрався з британською бабусею (фото)
09:58, 11 липня 2007Світ
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Подружжя хоче переїхати до Лондона
|Фото The Times
За словами Фелікс-Браун, яка прийняла ісламське ім`я Зайни Мохамад, вона хотіла б представити всім свого чоловіка, проте не вірить у те, що такий крок усі зрозуміють. Разом з тим, вона «вийшла заміж за сина, а не за батька». За її словами, останній раз Омар бачив Осаму сім років тому; тоді він вирішив піти від батька, оскільки не хотів воювати.
Як пише таблоїд The Sun, пара познайомилася недалеко від єгипетських пірамід, де Фелікс-Браун, яка прибула в країну на лікування від множинного склерозу, зустріла свого принца.
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