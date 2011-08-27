Нелегальні мігранти в Польщі зможуть легалізуватися

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ підписав закон, який дозволяє з 2012 року легалізувати свій статус у країні нелегальним мігрантам.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, згідно з підписаним законом, легалізуватися зможуть особи, які перебувають у Польщі щонайменше від моменту входження країни до Шенгенської зони 20 грудня 2007 року.

Польське міністерство внутрішніх справ, яке підготувало закон, відзначає, що нелегали зможуть отримати одразу дворічні дозволи на перебування у Польщі та можливість працювати впродовж цього часу без офіційного дозволу.

Крім цього, вони у рамках легалізації будуть звільнені від обов’язку надання документів про наявність необхідних коштів для проживання у Польщі.

Легалізуватись також мають право особи, яким раніше було відмовлено у надані статусу біженця та видано рішення про примусове видалення з Польщі.

Заявку на легалізацію нелегали повинні подавати з 1 січня по 30 червня 2012 року до відділень Адміністрації з питань іноземців за місцем проживання.