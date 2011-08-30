У Тріполі почали працювати банки, але НАТО ще воює

Ситуація в лівійській столиці Тріполі поступово нормалізується: почав працювати перший банк, а на перехрестях порядкують інспектори дорожнього руху, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

На вулицях з`явилися торговці з лотками одягу, люди вже не бояться бути пограбованими, оскільки порядок в місті підтримують мобільні загони безпеки і пункти контролю, організовані повстанцями.

У понеділок з ранку в лівійській столиці відкрився перший банк - колишня урядова фінансова установа. Перед тим, як пустити відвідувачів, з нього винесли портрет Каддафі і під радісні вигуки юрми розтоптали. Також банківські установи почали відкриватися і в інших районах міста.

Вперше після взяття міста силами Перехідної національної ради (ПНР), можна спостерігати інспекторів дорожнього руху: "Усе, порядок в місті налагоджується, за кілька днів щодо безпеки все буде так, як і раніше", - каже один з них.

Водночас ще можна побачити, як майорять зелені прапори Джамахірії, в деяких районах на стінах будинків висять великі портрети Каддафі, а ПНР закликала НАТО продовжити бомбардування позицій сил Каддафі, повідомляє Бі-бі-сі.

Виступаючи на зустрічі міністрів оборони в Катарі, глава лівійської ради Мустафа Абдель Джаліл заявив, що полковник Каддафі продовжує залишатися серйозною загрозою не тільки для Лівії, а й для всього світу.

Алжир оголосив тривогу в прикордонних з Лівією районах і закрив південну частину кордону, довжина якого майже тисяча кілометрів, повідомила алжирська газета "Аль-Ватан".

Раніше МЗС Алжиру повідомив, що в країну з Лівії в`їхала дружина Муамара Каддафі Сафія, його дорослі діти Айша, Мухаммед і Ганнібал із своїми дітьми. У міністерстві уточнили, що ця інформація доведена до відома генсека ООН, Ради Безпеки ООН, а також Перехідної національної ради Лівії.

За даними італійського агентства ANSA, Муаммар Каддафі переховується в місті Бані-Валід за 100 км на південь від Тріполі. Джерела в дипломатичних колах Лівії розповіли агентству, що разом з ним в Бані-Валід його син Сааді, а інший син Хаміс, командир елітної бригади урядових військ, швидше за все, вбитий під час відступу до Бані-Валіда. Хаміс їхав у захищеній Toyota Land Cruiser, коли в нього влучив снаряд, імовірно випущений з вертольота сил НАТО, передає телеканал Sky News.