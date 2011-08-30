НАТО обіцяє продовжити удари по військах Каддафі

НАТО заявляє про необхідність продовжити повітряну операцію проти військ Муаммара Каддафі. У заяві, поширеній за наслідками зустрічі в Катарі, керівники Північно-Атлантичного альянсу обіцяють і далі завдавати авіаційних ударів по залишках урядових сил.

Тим часом повстанці продовжують зосереджувати сили, готуючись до штурму останнього бастіону лояльних Каддафі військ - міста Сирт.

Лідери повстанців запропонували 48-годинне перемир`я на час свята Ураза-байрам. За їх словами, Сирт візьмуть невдовзі після перемир`я. Водночас кореспондент Бі-бі-сі зауважує, що у багатьох в Сирті живуть родичі, і вони кажуть, що докладуть всіх зусиль, щоб уникнути кровопролиття.