НАТО обіцяє продовжити удари по військах Каддафі
02:29, 30 серпня 2011Світ
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Одразу після двох діб перемир`я
НАТО заявляє про необхідність продовжити повітряну операцію проти військ Муаммара Каддафі. У заяві, поширеній за наслідками зустрічі в Катарі, керівники Північно-Атлантичного альянсу обіцяють і далі завдавати авіаційних ударів по залишках урядових сил.
Тим часом повстанці продовжують зосереджувати сили, готуючись до штурму останнього бастіону лояльних Каддафі військ - міста Сирт.
Лідери повстанців запропонували 48-годинне перемир`я на час свята Ураза-байрам. За їх словами, Сирт візьмуть невдовзі після перемир`я. Водночас кореспондент Бі-бі-сі зауважує, що у багатьох в Сирті живуть родичі, і вони кажуть, що докладуть всіх зусиль, щоб уникнути кровопролиття.
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