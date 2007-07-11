Ющенко завершив державний візит до Угорщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив державний візит до Угорської Республіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, головна мета дводенного візиту (10-11 липня) В.ЮЩЕНКА до Угорщини – подальше покращення двосторонніх відносин та пожвавлення співробітництва у торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

У ході візиту Президент України зустрівся з Президентом Угорської Республіки Ласло ШОЙОМОМ у вузькому і розширеному колі. Президенти двох держав обговорили питання двостороннього співробітництва і тенденції до активного поглиблення політичного діалогу між країнами. За результатами переговорів Президенти підписали Декларацію спільної пам’яті щодо об’єднання зусиль сторін для увічнення пам’яті жертв Другої світової війни, про поховання яких до цього часу міжнародній громадськості нічого не було відомо.

Крім того, відбулися зустрічі глави Української держави з прем’єр-міністром Угорської Республіки Ференцем ДЮРЧАНЕМ і головою Державних Зборів Угорської Республіки Каталін СІЛІ. Під час цих зустрічей головну увагу було звернуто на економічну складову двосторонніх відносин – питання прикордонного, транскордонного співробітництва; а також на гуманітарну сферу – спрощення процедури перетину кордону в контексті приєднання Угорщини з 1 січня 2008 року до Шенгенської зони.

В.ЮЩЕНКО також провів зустріч з активом Республіканського органу самоврядування українців Угорщини і членами президії Європейського конгресу українців.