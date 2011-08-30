Шторм Айрін забрав життя щонайменше 40 людей

В результаті тропічного шторму "Айрін", який у вихідні зберігав статус урагану, загинули щонайменше 40 людей.

Влади штатів північно-східного побережжя США попереджають, що повені можуть тривати до трьох днів, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

Більш як 5 млн. людей залишаються без доступу до електроенергії

Штат Вермонт опам`ятовується від повені, яку називають найсильнішою в цьому районі країни за останні кілька десятків років.

За оцінками організації із захисту прав споживачів, рахунки страхових компаній за завдану ураганом шкоду можуть перевищити 7 млрд. доларів.

Основний удар "Айрін" припав на густонаселений відрізок східного побережжя США від Північної Кароліни до Вермонта.

Лише у штатах Нью-Джерсі, Коннектикут і Нью-Йорк повені завдали шкоди будинкам більш як 3 млн. людей.

Зараз шторм перетнув кордон США з Канадою і рухається на північний схід.