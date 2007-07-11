США закриють 5 військових баз у Німеччині

США планують закрити п`ять військових баз у Німеччині в рамках плану виведення військ і реорганізації структури базування американських військ за кордоном. Як зазначає Пентагон, на 2009 р. частина американських баз буде закрита, а частина - передана урядові Німеччини, передає Associated Press.

Американські війська залишать базу в Мангеймі вже у вересні. Бази в містах Бюдінген і Гельнгаузен будуть передані німецькому урядові в 2008 р. У 2009 р. планується закрити бази в містах Дармштадт і Ханау.

Закриття американських військових баз у Німеччині є частиною плану з передислокації військ США, які наразі базуються за кордоном. Закриття п`ятьох згаданих баз торкнеться в цілому більше 500 чоловік.