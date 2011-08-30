Донька Каддафі народила

Донька полковника Каддафі Айіша народила доньку наступного дня після того, як їй та іншим членам сім`ї полковника дозволили втікти через кордон до Алжиру, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на алжирську владу.

Ймовірно, саме тому, що Айіша була на пізньому терміні вагітності, їй та її близьким дали притулок. Алжирська влада заявляє, що сім`я Каддафі не зазначена в списку розшукуваних Міжнародним кримінальним судом і їй дали можливість в`їхати з міркувань гуманності.

Проте Національна перехідна рада Лівії заявляє, що вимагатиме їх екстрадиції.

Дружина та троє дітей Каддафі, які перетнули кордон сусіднього Алжіру, підозрюються в незаконному збагаченні, повідомив голова Перехідної національної ради (ПНР) Лівії Мустафа Абдель Джаліль.

"Поки їм не висунуті звинувачення, але вони мають значні кошти, і ми хочемо запитати, звідки у них все це", - сказав Абдель Джаліль на прес-конференції в Бенгазі, яку транслювали арабські телеканали.

За його словами, можливо, в майбутньому, коли ситуація стабілізується і судові органи почнуть працювати, до членів сім`ї Каддафі з`являться нові претензії.