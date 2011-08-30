Лукашенко: приватний бізнес має поділитися надприбутками

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приватний бізнес має поділитися з державою своїми надприбутками від безпрецедентного зростання цін, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

На нараді з соціально-економічних питань глава держави пообіцяв відправити ці гроші на соціальну підтримку населення: "Всі доходи від зростання цін спрямуємо на заходи соціальної підтримки. Там, де утворилися надприбутки, ці надприбутки повинні бути вилучені", - сказав він.

Зі свого боку голова правління Бізнес-спілки підприємців і наймачів Георгій Бадей вважає, що влада перекладає на бізнес свої прорахунки в макроекономічній політиці.

Лукашенко також зняв мораторій на позачергові перевірки "для стабілізації ситуації на валютному ринку" і зажадав особливого дотримання трудової дисципліни на виробництві: "Ніякої демократії на виробництві не повинно бути. Там повинні правити диктатура технологій і залізна дисципліна, як це прийнято в цивілізованих країнах, зокрема на приватних виробництвах".