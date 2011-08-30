У Туреччині за два тижні отруїлися більш як 100 росіян

У турецькому готелі Alara в Аланії отруїлися більш як 100 відпочивальників з Росії, повідомляє Лента.ру з посиланням на страхову компанію "Ингосстрах".

З 15 по 29 серпня зі скаргами на отруєння до сервісного центру компанії звернулися 103 особи. Усім постраждалим надана медична допомога, деякі з туристів проходять медикаментозне лікування на даний момент. Допомога постраждалим надається у рамках страхової програми з лімітом покриття до 15 тисяч доларів. "Вони одержали амбулаторне лікування. Ті, кого направили до лікарні, вже виписані", - цитує генерального консула РФ в Анталії Олександра ТОЛСТОП‘ЯТЕНКА ІТАР-ТАСС.

Компанія "Ингосстрах" звернулася за роз`ясненнями до адміністрації готелю Alara. У відповідь адміністрація готелю надіслала результати проведених у готелі лабораторних досліджень, згідно з якими "показники відповідають нормам".

"Деякі постояльці дійсно скаржилися на розлад шлунку. Але це може трапитися з кожним при переїзді до іншої країни, зміні клімату і харчування", - цитує представників готелю Alara видання "Аргументи і факти".

Обставини інциденту з‘ясовуються, до розслідування підключилося також російське консульство в Анталії.

28 серпня російські туристи в Туреччині стали випадковими учасниками ще однієї надзвичайної події - у результаті вибуху на одному з пляжів Анталії одержали поранення семеро росіян. Шестеро з них були ненадовго госпіталізовані, одному перша медична допомога була надана на місці.

У червні 2011 року група російських туристів, які відпочивали в Туреччині, отруїлися фальсифікованим алкоголем під час круїзу на яхті. Зі 120 росіян, які перебували на борту, ознаки отруєння виявилися у 30. П`ятеро людей унаслідок цього інциденту померли. Прокуратура Туреччини розцінила смерть росіян як навмисне вбивство.