Індія віддала 5-мільярдний борг за нафту
16:05, 04 вересня 2011Світ
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Повідомляє іранський центробанк
Індійські нафтопереробні заводи повністю виплатили Іранові борг у розмірі п`яти мільярдів доларів за постачання нафти, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на голову Центрального банку Ірану.
Борги почали накопичуватися з грудня минулого року - через введення міжнародних санкцій проти Тегерана у зв`язку з його ядерною програмою, в результаті чого виникли проблеми в проведенні розрахунків.
Влада Індії повідомила, що індійські нафтопереробні заводи виплатили борг у євро за допомогою одного з турецьких банків.
Індія - другий найбільший покупець іранської нафти після Китаю.
За словами представника Національної іранської нафтової компанії, Іран не має наміру припиняти експорт нафти в Індію.
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