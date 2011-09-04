Індія віддала 5-мільярдний борг за нафту

Індійські нафтопереробні заводи повністю виплатили Іранові борг у розмірі п`яти мільярдів доларів за постачання нафти, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на голову Центрального банку Ірану.

Борги почали накопичуватися з грудня минулого року - через введення міжнародних санкцій проти Тегерана у зв`язку з його ядерною програмою, в результаті чого виникли проблеми в проведенні розрахунків.

Влада Індії повідомила, що індійські нафтопереробні заводи виплатили борг у євро за допомогою одного з турецьких банків.

Індія - другий найбільший покупець іранської нафти після Китаю.

За словами представника Національної іранської нафтової компанії, Іран не має наміру припиняти експорт нафти в Індію.