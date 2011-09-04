У Дагестані спецслужби вбили лідера бойовиків

У Хасав`юрті (Дагестан) убитий лідер міського угруповання бойовиків Ібрагім Мухучов, відомий як Абу Умар, повідомляє Радіо Свобода.

Мухучов з дружиною були заблоковані в одному з приватних будинків. Відкривши стрільбу, він намагався прорватися з оточення і був убитий вогнем у відповідь. Дружина Мухучова також убита, повідомив представник Національного антитерористичного комітету Микола Синцов.

За даними російських правоохоронних органів, Ібрагім Мухучов, 1985 р.н., був причетний до тероризму і вбивств.