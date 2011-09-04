Лівійські повстанці відновили переговори із старійшинами

Представники збройних формувань лівійської Перехідної національної ради (ПНР) відновили переговори із старійшинами міста Бані-Валід, де тримають оборону сили поваленого режиму, повідомляє Associated Press.

Переговори ведуться в рамках оголошеного опозиційними силами ультиматуму, згідно з яким війська Каддафі, які боронять кілька міст, повинні скласти зброю, а "міста, які вагаються, - перейти на бік революції".

У неділю західні ЗМІ повідомили, що переговори, які вели представники ПНС провалилися, після чого деякі підрозділи лівійської опозиції хотіли атакувати Бені-Валід, не зважаючи на тимчасове припинення вогню до закінчення ультиматуму.

ПНР напередодні продовжила на тиждень строк ультиматуму і почала переговори з військовиками Каддафі. ПНР заявила, що ультиматум буде чинний до 10 вересня, після чого революційні сили підуть у наступ. До закінчення цієї дати міста, де присутні сили Каддафі, будуть в оточенні.

За попередніми даними, полковник Каддафі сховався із своїми прихильниками саме в Бані-Валіді, а не в Сирті - його рідному місті, зазначає телеканал Sky News. За даними AP, чутки про це були підкріплені з боку представників ПНР, які в неділю заявили, що мають інформацію про місцеперебування Каддафі.

Місто Бані-Валід розташоване на території найбільшого племені Лівії - племені варфалла, що налічує один мільйон із шістьох мільйонів лівійців. Відомо, що Каддафі набирав тут багатьох особистих охоронців і включав представників племені до своїх "революційних комітетів", поряд із найбільш вірними йому племенами аль-Магара і аль-Каддафі. З іншого боку, варфалла брала участь у заколоті проти Каддафі в 1993 році, багато її лідерів були відправлені до в`язниці або страчені.

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ПНР заявила сьогодні, що в одній з недавніх перестрілок в околицях Тріполі був убитий син Каддафі - Хаміс, якого пізніше поховали в Бані-Валіді.

Хаміс аль-Каддафі народився в 1983 р. в Тріполі, там же закінчив військову академію, а потім - Військову академію ім.Фрунзе в Москві. З 2010 року навчався в магістратурі Instituto de Empresa в Мадриді. Х.Каддафі був командиром "бригади Хаміса" - 32-ї бригади спеціального призначення, яка вважалася однією з кращих в операціях проти повстанців.