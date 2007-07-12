Британський прем`єр назвав головну помилку при підготовці війни в Іраку

Прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун визнав, що при підготовці війни в Іраку були зроблені помилки. Він пообіцяв, що британські військовослужбовці по можливості уникатимуть збройних сутичок. Г.Браун запевнив, що Великобританія найближчим часом має намір збільшити витрати на стимулювання іракської економіки. "Однією з головних помилок на початку операції був той факт, що ми не виділили необхідну кількість ресурсів для економічної реконструкції Іраку", - сказав він.

Водночас британський прем`єр заявив, що жодна країна не може почуватися в безпеці, поки в світі є велика кількість угруповань, пов`язаних з міжнародною терористичною мережею "Аль-Каїда", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. "Великобританія буде в небезпеці, що б не відбувалося в Іраку й Афганістані", - сказав Г.Браун.