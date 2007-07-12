Британський прем`єр назвав головну помилку при підготовці війни в Іраку
22:59, 12 липня 2007Світ
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Тепер він старатиметься її виправити
|Гордон Браун - наступник Тоні Блера. Фото з сайту http://pub.tv2.no/ Yahoo
Водночас британський прем`єр заявив, що жодна країна не може почуватися в безпеці, поки в світі є велика кількість угруповань, пов`язаних з міжнародною терористичною мережею "Аль-Каїда", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. "Великобританія буде в небезпеці, що б не відбувалося в Іраку й Афганістані", - сказав Г.Браун.
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