Матеріали про газову суперечку з Росією готові для подання до суду

Україна фактично підготувала матеріали для розв`язання в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією щодо умов постачання і транзиту газу.

Про це в інтерв`ю «Комерсант Україна» повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Матеріали для подання до суду ми фактично оформили», - заявив Президент України.

При цьому він наголосив, що незалежно від звернення до суду Україна виконуватиме чинні умови закупівлі і транзиту газу.

«Ми не говоримо про те, що із зверненням до суду ми припиняємо платити», - акцентував В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він заявив, що подавати позов в арбітраж для вирішення спірного питання потрібно було «вже давно».

В.ЯНУКОВИЧ не назвав, до якого конкретно суду може звернутися Україна.

«Позиція Росії для нас категорично неприйнятна, і, якщо вона не зміниться, ми підемо в Міжнародний арбітраж. Є система міжнародних судів - це і Стокгольмський суд, і Міжнародний арбітраж в Гаазі. Так, суд - це крайній захід, але ви ж бачите, за півтора роки ми не зрушилися з місця», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.