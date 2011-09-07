Німецький дипломат: причин для "газової війни" немає

Чинний газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» унеможливлює повторення «газової війни» між Україною і Росією.

Таку думку в ході круглого столу «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?», організованого Інститутом Горшеніна, висловила перший секретар Посольства Німеччини в Україні Таня БАЙЄР.

Вона нагадала, що і Україна, і Росія неодноразово наголошували, що попри всі суперечності вони виконуватимуть вимоги чинної угоди щодо поставок російського газу до України і його транзиту до Європи.

«Ми розраховуємо, що обидві країни дотримуватимуться своїх обіцянок. Змінити умови контракту сторони зможуть тільки шляхом переговорів або звернувшись до арбітражного суду. Але навіть якщо Україна подасть позов до арбітражного суду, то в її інтересах буде виконувати умови контракту до моменту винесення ухвали суду», - зазначила Т.БАЙЄР.

Вона також переконана, що в разі ліквідації «Нафтогазу», виконання всіх його зобов`язань повинна взяти на себе компанія-наступник.

Таким чином, на її думку, жодних передумов для виникнення «газової війни» між Україною і Росією, основною умовою якої є порушення однієї із сторін існуючих домовленостей, просто немає.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією «Нафтогазу» для розірвання контракту.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.