США поділяють розчарування Європи через позицію Росії

Сполучені Штати Америки поділяють розчарування Європи через рішення Росії припинити виконання Договору про звичні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), передає агентство France Presse. Про це в суботу заявив представник Ради національної безпеки при президенті США Гордон ДЖОНДРОЄ.

Проте, за його словами, американська сторона має намір продовжити "найближчими місяцями" консультації з Росією про те, як діяти в цій сфері найкращим чином, тобто на користь всіх учасників і всіх, хто гарантує безпеку в Європі.

Раніше майже тими ж словами висловилися представники НАТО, ЄС і окремих країн Євросоюзу.

Нагадаємо, вранці в суботу стало відомо, що президент РФ Володимир ПУТІН підписав указ про припинення Росією дії ДЗЗСЄ «доти, поки країни НАТО не ратифікують Угоду про адаптацію і не почнуть сумлінно виконувати цей документ».

Дія ДЗЗСЄ припиняється через 150 днів з дати отримання його депозитарієм і державами-учасниками повідомлення російської сторони про ухвалення відповідного рішення. Рішення про припинення дії ДЗЗСЄ має бути ухваленим у формі федерального закону, підкреслюється в довідці до указу В.ПУТІНА.

Як повідомляв УНІАН, в документі до виняткових обставин відноситься те, що країни, які приєдналися віднедавна до НАТО ухиляються від оформлення змін у складі груп держав-учасників ДЗЗСЄ. В результаті розширення альянсу перевищені "групові обмеження ДЗЗСЄ.

Крім цього, плановане розміщення на території Болгарії і Румунії звичайного озброєння США "негативно впливає" на дотримання групових обмежень ДЗЗСЄ.

У документі наголошується невиконання низкою країн - учасниць Договору політичних зобов`язань про прискорену ратифікацію адаптованого ДЗЗСЄ.