10 європейських країн погодили розширення «шенгенської зони»

Міністри внутрішніх справ десяти європейських країн за підсумками дводенної наради в австрійському місті Інсбруку погодилися з розширенням «шенгенської зони».

Як передає радіо «Прага», до 31 грудня 2007 року вісім нових держав, включаючи Чехію, скасують прикордонний контроль своїх сухопутних кордонів.

Повітряні кордони перестануть існувати трохи пізніше, до кінця березня 2008 року.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування осіб стосується громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє чинний договір. До складу країн-учасниць Шенгенського договору зараз входять 13 країн ЄС: Бельгія, Франція, Голландія, Німеччина, Люксембург, Іспанія, Італія, Португалія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія і Швеція. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія.