США і Румунія підписали угоду про розміщення ракет

США і Румунія підписали угоду про розміщення американської системи протиракетної оборони в цій країні. Як повідомили представники Білого дому, з американського боку підпис під договором поставила держсекретар США Хілларі Клінтон, а з боку Румунії - міністр закордонних справ Теодор Баконскі.

Згідно з підписаним документом, ракети-перехоплювачі наземного базування будуть розміщені на румунській території до 2015 р., передає Reuters. У Білому домі уточнили, що місцем розташування систем ПРО буде авіабаза Девеселу, зазначає РосБізнесКонсалтинг.