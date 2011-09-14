США і Румунія підписали угоду про розміщення ракет
04:42, 14 вересня 2011Світ
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У рамках системи ПРО
США і Румунія підписали угоду про розміщення американської системи протиракетної оборони в цій країні. Як повідомили представники Білого дому, з американського боку підпис під договором поставила держсекретар США Хілларі Клінтон, а з боку Румунії - міністр закордонних справ Теодор Баконскі.
Згідно з підписаним документом, ракети-перехоплювачі наземного базування будуть розміщені на румунській території до 2015 р., передає Reuters. У Білому домі уточнили, що місцем розташування систем ПРО буде авіабаза Девеселу, зазначає РосБізнесКонсалтинг.
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