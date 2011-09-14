"Союз українців Сибіру" планує обговорити сприйняття України

21 вересня в Новосибірську некомерційний культурно-просвітницький фонд «Союз українців Сибіру» разом з Сибірською державною геодезичною академією проведе міжнародний круглий стіл «Росія та Україна в дзеркалі Європи».

Як повідомили УНІАН у Союзі українців Сибіру, організатори та учасники круглого столу обговорять сучасний стан російсько-українських відносин у сфері науки, культури і освіти, а також перспективи реалізації спільних культурно-просвітницьких і наукових проектів.

Також у ході круглого столу планується обговорити образ і сприйняття України в російській культурі і громадській думці.

На круглий стіл запрошено молодих учених, представників академічної науки та освіти, громадських організацій та органів місцевого самоврядування.