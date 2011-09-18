Туреччина готова заморозити відносини з Євросоюзом

Туреччина припинить усі відносини з Євросоюзом, якщо Кіпр буде обрано головою ЄС у 2012 році, повідомляє Газета.Ru з посиланням на державне інформагентство Anadolu.

«Якщо переговори про мир (з Кіпром) не дадуть результату, а ЄС зробить своїм головою південний Кіпр, між Туреччиною і ЄС буде справжня криза... тому що ми заморозимо наші відносини з Євросоюзом», – цитує агентство турецького віце-прем`єра Бешира АТАЛАЯ.

«Ми оголошуємо про це, оскільки уряд ухвалив рішення», – сказав віце-прем`єр Туреччини, яка збирається вступити до ЄС.

Раніше Туреччина назвала «провокацією» наміри Кіпру видобувати газ у Середземному морі.

Планувалося, що Кіпр стане головою ЄС у липні 2012 року.

На даний час острів Кіпр фактично розділений на дві частини, 60% території контролюється владою Республіки Кіпр, населеної в основному греками, решта - невизнаною Турецькою Республікою Північного Кіпру, на якій проживають в основному турки.