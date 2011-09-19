Кіпр почне видобувати газ незважаючи на погрози Туреччини

Кіпр має намір почати буріння пробної свердловини біля берегів країни в найближчі кілька днів. Про це повідомив президент Кіпру Дімітріс Хрістофіас. Він зазначив, що офіційна Нікосія піде на це навіть незважаючи на загрози з боку Туреччини перешкодити цьому із застосуванням військових, передає Reuters.

Він уточнив, що Кіпр продовжить "використовувати суверенні права, які включають в себе експлуатацію природних ресурсів в межах, передбачених міжнародним правом".

Офіційна Анкара називає намір Кіпру видобувати газ в Середземному морі провокацією, і обіцяє почати власну геологорозвідку в регіоні, зауважує РосБізнесКонсалтинг.