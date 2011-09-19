У Росії іноземцям заборонять працювати в роздрібній торгівлі

Міністерство охорони здоров`я та соціального розвитку РФ підготувало проект постанови уряду, згідно з якою іноземці не працюватимуть у сфері роздрібної торгівлі в країні з 2012 року.

Як повідомляє прес-служба відомства, документ передбачає, що в 2012 році частка іноземних працівників організацій, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, становитиме 0%.

Таким чином, зазначає Zn.ua, компанії, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, фармацевтичними товарами, торгують у наметах й на ринках, не матимуть права наймати іноземних громадян.

Проект постанови також передбачає, що число іноземних працівників може становити не більше 25% облікового складу спортивних організацій.