Кредитори незадоволені тим, як Греція бореться з кризою

Міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос і представники "трійки" кредиторів: Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ, - провели в понеділок телеконференцію, яка тривала 2,5 години, але не дійшли згоди, повідомляє РІА "Новости". Наступна телеконференція очікується сьогодні.

Кредитори пригрозили затримати черговий 8-мільярдний транш кредитів у жовтні, що поставить Грецію на межу дефолту. "Трійка" вимагає від влади нових заходів для того, щоб вкластися в заплановані показники бюджетного дефіциту на поточний рік. Бюджетна програма відстає від графіка, витрати підвищуються, а доходи падають.

Представники "трійки" залишили Афіни на початку вересня, і тепер грецькій владі треба досягти попередніх домовленостей про нові скорочення, щоб кредитори погодилися повернутися і дати остаточне "гаразд" на виділення нового траншу. Запланований урядом новий збір на нерухомість кредиторів не переконав: на їхню думку, цей збір дасть бюджетові близько 1 мільярда євро - вдвічі менше, ніж розраховують в Афінах.

Міжнародний валютний фонд піддав критиці стратегію грецького уряду, який скорочує бюджетний дефіцит шляхом підвищення податків, повідомляє Бі-бі-сі.

Представник МВФ в Афінах Боб Траа заявив, що замість підвищення податків Греції слід скоротити розміри свого держcектора і налагодити боротьбу з ухилянням від сплати податків. Боб Траа стверджує, що зволікання з приватизацією може призвести до дефолту країни. Крім того, він підтвердив найгірші побоювання щодо поглиблення рецесії.