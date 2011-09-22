Молдова хоче розрулити «коньячну» суперечку з Україною

Молдова сподівається на швидке розв’язання спірних питань у двосторонній торгівлі з Україною.

Про це прем`єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ заявив у інтерв`ю виданню «Коммерсант Украина».

«Дуже скоро ми організуємо зустріч міжурядових комісій і пропрацюємо ці питання. Із цього приводу ми домовилися і з Президентом, і з прем`єр-міністром. Крім того, я одержав офіційне запрошення відвідати Київ з офіційним візитом після засідання цієї комісії в Кишиневі. І тоді, впевнений, у нас будуть оформлені рішення», - заявив прем`єр Молдови.

«У нас немає жодних передумов для того, щоб створювати проблеми у двосторонній торгівлі. Про це саме ми просимо Україну. У нас також є питання щодо вашої акцизної політики. Дивно, при тому, що ми маємо зону вільної торгівлі з Україною в рамках СНД, акциз на коньяк для нас вищий, ніж для продукції з Франції», - зазначив В.ФІЛАТ.

Нагадаємо, що Україна і Молдова ведуть два спори в рамках СОТ. Претензії України до Молдови полягають в тому, що Кишинів застосовує «екологічний» збір щодо української продукції на утилізацію пластикових пляшок і упаковок «tetra-pack» (окрім молочної продукції) і не стягує такий збір із вітчизняних виробників. Молдова, у свою чергу, незадоволена ціновою дискримінацією щодо розміру акцизного збору на молдавський коньяк (дивин).