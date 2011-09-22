На світових фондових ринках - різкий обвал
20:37, 22 вересня 2011Світ
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Світова економіка в "небезпечній зоні"
Фондові ринки в четвер різко обвалилися у зв`язку з поганими новинами про стан світової економіки, передає Радіо Свобода.
На торгах на Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Доу-Джонса знизився на 3 з гаком відсотки, курси акцій на основних біржах Європи - більш ніж на 4 відсотки.
Російський фондовий ринок впав до рівня більш ніж річної давності: індекс РТС знизився на 8 і 6 десятих відсотка, індекс ММВБ - на 7 і 8 десятих відсотка.
Президент Світового банку Роберт Зеллік заявив у четвер, що світова економіка знаходиться - як він висловився - в "небезпечній зоні".
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