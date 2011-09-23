США вітають поновлення офіційних переговорів щодо Придністров'я

Вашингтон вітає досягнуту угоду про поновлення офіційних переговорів у форматі «5 +2» щодо Придністровського врегулювання, передає Газета.Ru.

«США вітають відновлення офіційних переговорів у форматі «5 +2» щодо врегулювання придністровського конфлікту...», - йдеться в заяві офіційного представника держдепартаменту США Вікторії НУЛАНД.

«США підтримують незалежність і територіальну цілісність Молдови, а тому вітають переговори у форматі «5 +2», завдання яких - знайти рішення, що влаштовує всі сторони і забезпечить Придністров`ю особливий статус всередині Молдови», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня учасники другого раунду консультацій з придністровського врегулювання у форматі «5 +2» прийняли рішення відновити перервану в 2006 році роботу «Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання».

Формат «5 +2» охоплює обидві конфліктуючі сторони, а також посередників і спостерігачів від ОБСЄ, України, Росії, США та ЄС.