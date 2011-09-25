ЗМІ: здавалося, що Медведєв міцний ліберал

Британські журналісти вважають, що рішення прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна повернутися на посаду президента може принести погіршення відносин із Заходом, при цьому головним чином вони обговорюють відносини Москви і Вашингтона.

ЗМІ повідомляють, що Захід зараз стурбований перспективою перемоги Путіна на виборах 2012 року: "Наслідки будуть очевидні і для зовнішнього світу. У минулому західні лідери насилу знаходили спільну мову з Володимиром Путіним, і тепер їм знову доведеться змиритися з тим, що справу доведеться мати саме з ним ", - пише Бі-бі-сі.

Складними журналісти бачать і відносини Москви і Берліна, оскільки уряд канцлера Ангели Меркель вже був налаштований на підтримку Медведєва і його ініціатив щодо модернізації.

Британська преса не сумнівається в перемозі Путіна на виборах - іншої кандидатури просто немає.

Guardian також прогнозує, що Росія продовжить стикатися з проблемами свободи слова та захисту прав людини і "сповзати зі шляху демократії".

На думку Бі-бі-сі, в якийсь момент у Заходу виникло відчуття, що Медведєв "міцний ліберал", який бажає залишитися в Кремлі. Однак з`їзд "Єдиної Росії" цю думку спростував.

При цьому ЗМІ зазначають, що Медведєву в завершальні півроку президентства буде непросто просувати свою політику.