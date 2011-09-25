Ватикан спростував чутки про відставку Папи

Ватикан спростував чутки про підготовку відставки глави Святого престолу - Папи Римського Бенедикта XVI, повідомляє Reuters. "У Папи відмінне здоров`я. Ми нічого не знаємо про подібні заяви, зверніться до того, хто їх написав", - заявив представник Ватикану Фредеріко отець Ламбарді.

Повідомлення про те, що понтифік піде, коли йому виповниться 85 років, тобто в 2012 році, з`явилася в газеті Libero on Sunday за підписом Антоніо Соцці. У ній автор не вказує своїх інформаторів.

Швидше за все замітка ґгрунтується на словах Папи Бенедикта XVI, що він припускає можливість стати першим за більш ніж 700 років Святого престолу понтифіком, який добровільно залишить обов`язки у разі відсутності "фізичної, психологічної та духовної" можливості "нести свій хрест", зауважує РосБізнесКонсалтинг.