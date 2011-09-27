Газпром: переговори з Білоруссю «надзвичайно вдалі»

Російський «Газпром», за повідомленнями, досяг угоди про придбання контрольного пакету білоруської газотранспортної компанії «Білтрансгаз», яка постачає газ до Європи. Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив 26 вересня, що переговори пройшли «надзвичайно успішно».

Міллер зробив цю заяву після зустрічі керівників «Газпрому» з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляють інформаційні агентства, російська та білоруська сторона домовилися про умови передачі решти 50% компанії «Білтрансгаз» під контроль «Газпрому», який уже володіє 50% білоруської компанії.

Отримання повного контролю «Газпрому» над білоруською газотранспортною компанією було довготерміновою метою «Газпрому», зазначає Радіо Свобода.