Дині вбили 13 людей у США

У США зросла кількість жертв інфекції, викликаної, як вважають санітарні служби, зіпсованими динями: на даний момент 13 осіб загинуло, повідомляє Газета.Ru.

За даними Reuters, ще 72 людини заражено викликаною хворобою.

Спалах інфекції був зафіксований 12 вересня, до цього дня у 15 чоловік у лікарнях різних штатів були зафіксовані симптоми, викликані динями. Як вважають учені, вірус викликаний анаеробною бактерією Listeria monocytogenes. Найбільш схильні до зараження від цієї бактерії люди з ослабленою імунною системою: вагітні жінки, новонароджені і літні люди.

На цей момент смертні випадки зафіксовані в Колорадо, Канзасі, Меріленді, Міссурі, Небраскі, Нью-Мексиці, Оклахомі і Техасі. Крім того, захворювання зафіксовані в штатах Каліфорнія, Флорида, Ілінойс, Індіана, Монтана, Північна Дакота, Вірджинія, Західна Вірджинія, Вісконсін і Вайом