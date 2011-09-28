На саміт „Східного партнерства” у Варшаві збираються 7 президентів

Президенти семи держав Європейського Союзу та країн-учасниць інавгурованої два роки тому програми „Східне партнерство” планують приїхати до Варшави для участі у другому саміті „Східного партнерства” 29-30 вересня.

Про це свідчить попередній список учасників саміту, передає кореспондент УНІАН.

Згідно з переданим агентству джерелом, близьким до польського уряду, списку, серед 27 держав Євросоюзу, на саміт планують приїхати Президенти Чехії Вацлав КЛАУС, Литви Далія ГРИБАУСКАЙТЕ та Румунії Трайан БАСЕСКУ.

Більшість країн європейського об’єднання представлятимуть глави урядів, за винятком Великобританії, Кіпру та Італії, котрих представлятимуть віце-прем’єр Ніколас КЛЕГ, міністр закордонних справ Ерато Козакоу МАРКУЛІС та держсекретр МЗС Альфредо МАНТІКА.

Відповідно до попереднього списку, Німеччину планує представляти канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ, а Францію - глава уряду Франсуа ФІЛЬОН.

На саміт планує приїхати голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, голова Ради Євросоюзу Херман Ван РОМПЕЙ, голова Єврокомісії Хосе Мануель БАРРОЗУ та Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

З шести країн включених в програму „Східного партнерства” на саміт планує приїхати четверо глав держав: Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Азербайджану Ільхам АЛІЄВ та Вірменії Серж САРГСЯН.

Молдову має представляти глава уряду Влад ФІЛАТ, а Білорусь – як очікується – глава МЗС Сергій МАРТИНОВ.

Прес-секретар польського президентства в Євросоюзі Конрад НІКЛЕВІЧ сказав кореспонденту УНІАН, що остаточно про учасників саміту можна буде говорити перед самим його початком, коли буде відомо, хто приїде.

Представник прес-служби Президента Польщі не змогла однозначно сказати, чи глава Польської держави Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ візьме участь в роботі саміту „Східного партнерства”.

„У розпорядку зараз немає, але може бути так, що візьме”, - сказала співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, саміт “Східного партнерства” має стати одним із найголовніших заходів першого в історії головування Польщі в Європейському Союзі.

Довідка УНІАН. Ініціатором запровадження нової політики Євросоюзу до держав східних сусідів, яку назвали "Східне партнерство", в 2008 році виступила власне Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та найактивнішим лобістом приєднання українців до ЄС.

Перший саміт СП, на яке ЄС до 2014 року виділив 600 млн євро, відбувся у травні 2009 року у Празі.