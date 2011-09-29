Уго Чавеса екстрено госпіталізували?

Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА було екстрено госпіталізовано з нирковою недостатністю, пише американська іспаномовна газета El Nuevo Herald з посиланням на власні джерела. 56-річного У.ЧАВЕСА було доставлено до військового госпіталю на “швидкій допомозі” вранці 26 вересня після різкого погіршення самопочуття.

На думку джерела газети, здоров`я Президента Венесуели сильно погіршилось через кілька пройдені ним влітку і восени 2011 року курсів хіміотерапії. Лікарі розглядають можливість перевести У.ЧАВЕСА до однаєї з приватних лікарень Каракаса, що має в своєму розпорядженні краще в країні медичне устаткування для діалізу.

Співбесідник видання також розповів, що загальний стан здоров`я У.ЧАВЕСА ускладнюється гіпопластичною анемією (виснаження кісткового мозку), що, імовірніше, також викликана хіміотерапією.

Влітку 2011 року в У.ЧАВЕСА виявили ракову пухлину, 20 червня його було прооперовано і згодом він пройшов кілька курсів хіміотерапії на Кубі. Який саме тип раку було виявлено у Президента Венесуели, невідомо, проте раніше близькі до У.ЧАВЕСА джерела повідомляли, що у нього рак товстої кишки. Такої самої думки схиляються опитані газетою онкологи.

У.ЧАВЕС повернувся на батьківщину після чергового курсу хіміотерапії на Кубі 22 вересня. Як відзначає Agence France-Presse, після повернення він обмежився офіційною заявою, опублікованою 23 вересня, і з тих пір практично не з`являвся на публіці й не писав у свій твіттер.

В офіційних і опозиційних венесуельських ЗМІ немає жодних публікацій про екстрену госпіталізацію У.ЧАВЕСА або коментарів до матеріалу американської газети, відзначає Лента.ру. Проте міністр зв`язку та інформації Венесуели Андрес ІСАРРА кілька годин тому написав у своєму мікроблозі: "Якщо кому і потрібна госпіталізація, то журналістам Nuevo Herald, причому місце їм у божевільні".

Нагадаємо, в липні У.ЧАВЕС заявив про свій намір в черговий раз балотуватися на пост глави держави.