Путін обіцяв впоратися з британською ”міні-кризою”

Президент Росії Володимир Путін у четвер ввечері виступив із заявою, присвяченою найбільш актуальним наразі питанням внутрішньої і зовнішньої російської політики.

Зокрема, Путін висловив упевненість, що Росія і Великобританія впораються з нинішньою кризою у відносинах, пов`язаною з так званою "справою Олександра Литвиненка ", цитує виступ президента РІА Новости. "Я думаю, що російсько-британські відносини розвиватимуться нормально, - сказав президент Росії. - Упевнений, що і з цією міні-кризою ми теж впораємося".

В.Путін також прокоментував відставку Ігоря Іванова з посади секретаря Ради безпеки РФ. Наступник Іванова буде "названий найближчим часом". В.о. секретаря поки що залишається колишній голова російської контррозвідки Валентин Соболєв. Російські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в адміністрації президента, називають реальними кандидатами генпрокурора Юрія Чайку, главу Держнаркоконтролю Віктора Черкесова і спікера Держдуми Бориса Гризлова.

Президент Росії також заявив, що не бачить необхідності в розширенні повноважень Ради безпеки РФ.