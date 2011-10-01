В РПЦ визнають заслуги митрополита Онуфрія

У Російській православній церкві визнають заслуги митрополита Чернівецького і Буковинського ОНУФРІЯ, який є одним із найстаріших за хіротонією в єпископаті Української православної церкви, в зміцненні православної віри на Буковині.

Про це повідомив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ протоієрей Микола БАЛАШОВ в інтерв`ю «УНІАН-Релігії».

«Більшість жителів Буковини зберігали і продовжують зберігати вірність православ`ю, вирізняючись набожністю, щирим і строгим благочестям. Невипадковим є особливий вплив монастирів і чернецтва на Буковині. Цьому, звичайно, сприяє й аскетичний настрой митрополита ОНУФРІЯ», - вважає М.БАЛАШОВ.

Разом з тим, він відзначив, що «поділяти життя віруючого народу, спілкуватися з паствою не через листи й засоби масової інформації, а обличчям до обличчя, – дуже важлива складова патріаршого служіння».

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ нагадав, що завтра патріарх КИРИЛ вперше відвідає Чернівецьку єпархію УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 жовтня відбудеться візит предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА до Чернівецьку єпархію УПЦ.

1 жовтня патріарх відвідає управління Чернівецької єпархії УПЦ. Цього ж вечора він очолить всеношну в Свято-Духовому кафедральному соборі в Чернівцях.

2 жовтня патріарх КИРИЛ освятить Троїцький собор Свято-Вознесенського монастиря і очолить божественну літургію. Також предстоятель РПЦ відкриє будинок інвалідів при монастирі і відвідає монастирський дитячий притулок, після чого відбуде до Москви.