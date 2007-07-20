Російські бомбардувальники знов зустрілися з британськими винищувачами

Британські та норвезькі винищувачі у п`ятницю, 20 липня, чотири рази вилітали назустріч російським стратегічним бомбардувальникам, які виконували польоти над нейтральними водами. Як повідомляє Лента.ру, про це повідомив помічник головнокомандувача ВПС Росії полковник Олександр Дробишевській. Він пояснив, що стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС виконують планові навчальні польоти над нейтральними водами в акваторії Північного Льодовитого й Атлантичного океанів біля берегів Англії, Норвегії, Данії, Ісландії.

За словами Дробишевського, бомбардувальники у супроводі двох літаків-заправників Іл-78 вилетіли з аеродрому Воркути. Помічник головкома уточнив, що "дії іноземних винищувачів не заважали виконанню навчальних завдань".

Дробишевський також підкреслив, що польоти російських літаків проходять відповідно до заявок на використання повітряного простору за міжнародними повітряними трасами.

Колишній головком ВПС Росії, генерал армії Петро Дейнекін назвав "звичайним явищем" практикові підльоту винищувачів інших країн до російських літаків. За його словами, це робиться для того, щоб визначити, чи є на борту літаків, які перевіряються, випромінюючі прилади, передає РІА Новости.

Дейнекін наголосив, що Росія має такі самі права на виконання польотів, як і інші країни, "і не треба робити з цієї події сенсацію".

Нещодавно британські ЗМІ повідомили про політ двох винищувачі Tornado для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які прямували в бік повітряного простору Великобританії. Як заявив представник королівських ВПС, російські військові літаки часто літають біля норвезького кордону, проте, за його словами, це було "дуже незвичайно, що вони відхилилися так далеко на південь у бік Шотландії".