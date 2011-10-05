Придністров'я відмовляється обговорювати територіальну цілісність

Лідер Придністров`я Ігор Смирнов у вівторок на зустрічі з послом США в Молдові Вільямом Мозером назвав контрпродуктивним можливе обговорення територіальної цілісності Молдови, повідомила прес-служба глави невизнаної республіки.

"Ми думаємо, що наразі ставити питання про територіальну цілісність Молдови - контрпродуктивно", - наводить РІА "Новости" слова Смирнова.

При цьому він запевнив, що придністровська сторона готова до переговорів щодо врегулювання. Однак, на його думку, спочатку повинні попрацювати посередники і спостерігачі Постійного Наради з політичних питань у рамках переговорного процесу у форматі "5 +2".