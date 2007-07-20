Україна подбає про свою безпеку в разі виходу Росії з ДЗЗСЄ

Україна висловлює стурбованість оголошенням Російською Федерацією рішення про призупинення виконання нею Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України з цього приводу, підтверджуючи фундаментальну роль ДЗЗСЄ як одного з найважливіших багатосторонніх документів у галузі контролю над озброєннями, Україна продовжує розглядати Договір як базову складову забезпечення військової безпеки, підтримання миру і стабільності в Європі і виступає за збереження режиму ДЗЗСЄ в широкому розумінні цієї системи забезпечення стабільності та безпеки на Європейському континенті. При цьому українська сторона розуміє, що ДЗЗСЄ 1990 року вже не відповідає сучасній ситуації в Європі.

Україна вже визнала необхідність удосконалення режиму ДЗЗСЄ, ратифікувавши Угоду про адаптацію ДЗЗСЄ. Не передавши депозитарію свій документ про ратифікацію Угоди про адаптацію ДЗЗСЄ, Україна чітко визначила свою позицію щодо умов, необхідних для набуття нею чинності.

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості виконання ДЗЗСЄ усіма державами-учасницями у повному обсязі і вирішення існуючих проблем шляхом досягнення компромісних рішень у ході переговорів.

Призупинення дії ДЗЗСЄ може стати поштовхом для відродження атмосфери недовіри та мати негативні наслідки для системи європейської безпеки.

Закликаючи усі держави-учасниці Договору до конструктивного діалогу, МЗС виходить з того, що головна увага має бути приділена пошуку взаємоприйнятного рішення, яке дозволило б уникнути руйнації існуючого механізму контролю над звичайними озброєннями в Європі. Україна готова взяти активну участь у такому діалозі.

Україна залишає за собою право вжити адекватних заходів для забезпечення своїх інтересів національної безпеки, якщо загальний режим Договору про звичайні збройні сили в Європі, який протягом півтора десятиліття забезпечував військово-політичну стабільність у регіоні, буде зруйнований.