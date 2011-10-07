Міністри країн ЄС обговорять процес над Тимошенко

Міністри закордонних справ країн - членів ЄС обговорять процес над колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, питання щодо ситуації в Україні внесене до порядку денного засідання Ради закордонних справ ЄС, яке відбудеться 10 жовтня в Люксембурзі.

За словами джерела в Єврокомісії, міністри обговорять також політичну ситуацію в Україні і, у зв`язку з цим, хід переговорів про нову угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

Співбесідник агентства не дав інших деталей.