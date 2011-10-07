Каддафі закликав лівійців до мирної акції протесту

Повалений лівійський лідер Муаммар Каддафі заявив в аудіозверненні, яке передав в ефір сирійський телеканал Al-Rai TV, що тих лідерів країн третього світу, які визнали лівійську Перехідну національну раду (ПНС) чекають події, аналогічні тим, що відбуваються в Лівії.

"Якщо легітимність забезпечується силою (іноземного) флоту, то тим лідерам країн третього світу, які визнали ПНС, слід бути готовими. Хай вони готуються до того, що і в їхніх державах з`являться аналогічні ради, створені за підтримки (військової) сили флотів (інших країн ). Ці ради створять, щоб позбавити вас влади, вони стануть з`являтися від сьогоднішнього дня одна за іншою", - цитує заяву РосБізнесКонсалтинг.

Колишній глава Лівії наголосив ще раз, що ПНС не є легітимною владою і закликав лівійців вийти на вулиці міст на мирну акцію громадянської непокори проти нинішніх керівників країни. Існуючі умови життя в Лівії колишній керівник держави назвав "нестерпними".

Місце перебування Каддафі досі невідоме, ймовірно, він переховується в самій Лівії.

Раніше в четвер міністр оборони Франції Жерар Лонге заявив, що повітряна операція НАТО в Лівії триватиме доти, доки не будуть повністю знищені осередки опору прихильників Каддафі, і новий уряд Лівії не попросить про припинення операції.