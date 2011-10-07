Баптисти погрожують зірвати похорони Джобса

Відома своїм радикалізмом "Баптистська церква Вестборо" оголосила про намір влаштувати протести на церемонії похорон засновника корпорації Apple Стіва Джобса. Про це повідомляє ТСН з посиланням на інтернет-ресурс pcmag.

"Він не вірив в бога і навчав гріху", - говориться в повідомленні церкви, яка об`єднується переважно членів сімейства Фелпс.

Новатора, що змінив світ через створення проривних технологій, церковники звинуватили в тому, що створені Apple гаджети сприяли поширенню гріховних поглядів.

Поліція підтвердила, що "Баптистська церква Вестборо" має намір влаштувати пікет на кладовищі і не має наміру створювати її членам перешкод у висловленні своїх поглядів, посилаючись на конституцію США, яка проголошує свободу слова.

Цікаво, що заклик до своїх прибічників пікетувати похорони Джобса Мардж Фелпс розіслала за допомогою свого iPhone.

"Баптистська церква Вестборо" відома своїм скандальним пікетуванням похорон багатьох х знаменитостей, яких це релігійне об`єднання охарактеризувало як "грішних", і навіть військовослужбовців, доставлених на батьківщину з Іраку і Афганістану, за те, що вони були "винні у вбивстві".

Стів Джобс, що став іконою для світу технологій і мільйонів користувачів Apple, після тривалої хвороби помер у середу у колі сім`ї у віці 56 років. Сім`я не повідомляє місце поховання культового менеджера. За своми переконаннями він був буддистом.