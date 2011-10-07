Шкільний автобус зірвався в ущелину: загинули 10 людей
09:38, 07 жовтня 2011Світ
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Трагедія у Перу
За 70 км від столиці Перу Ліми шкільний автобус зірвався в ущелину.
Як передає ІТАР-ТАРСз посиланням на представників місцевої поліції, загинуло 10 чоловік, 22 госпіталізовані. Серед загиблих четверо дітей.
Діти поверталися зі шкільної екскурсії в столичному парку розваг.
Згідно з офіційними даними, в Перу щороку в автоаваріях гине близько 3,5 тисяч чоловік. Причиною цьому служать як незадовільний стан доріг і машин, так і низька культура водіння, відзначає NEWSru.
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