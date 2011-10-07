Шкільний автобус зірвався в ущелину: загинули 10 людей

За 70 км від столиці Перу Ліми шкільний автобус зірвався в ущелину.

Як передає ІТАР-ТАРСз посиланням на представників місцевої поліції, загинуло 10 чоловік, 22 госпіталізовані. Серед загиблих четверо дітей.

Діти поверталися зі шкільної екскурсії в столичному парку розваг.

Згідно з офіційними даними, в Перу щороку в автоаваріях гине близько 3,5 тисяч чоловік. Причиною цьому служать як незадовільний стан доріг і машин, так і низька культура водіння, відзначає NEWSru.