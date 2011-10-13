Екс-міністр: LNG-термінал є таким самим міфом, як і "Південний потік"

Плани з будівництва LNG-терміналу з приймання і переробки скрапленого газу на Чорноморському узбережжі є таким самим міфом, як і російський проект будівництва газопроводу "Південний потік".

Таку думку висловив у ході сьогоднішнього круглого столу «Європейський газовий ринок: настає революція?», організованого Інститутом Горшеніна, екс-міністр палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ.

Кажучи про намір українського уряду диверсифікувати поставки природного газу до України за допомогою LNG-терміналу, він сказав: «Я сприймаю термінал як міф України у відповідь на міфи «Газпрому» про будівництво газопроводу "Південний потік". Можливо, це майбутнє, але не найближче», - сказав експерт.

У свою чергу народний депутат України, міністр енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА розцінює проект будівництва LNG-терміналу не як бажання реально диверсифікувати поставки природного газу до України, а як «спробу щось побудувати за бюджетні кошти і на цьому заробити».

Заступник директора Інституту газу НАН України Олександр П’ЯТНИЧКО зазначає сумнівність даного проекту з погляду логістики. «Цей проект має низку недоліків. В першу чергу це стосується згоди Туреччини на прохід великотоннажних судів з скрапленим газом через Босфор. Поставки газу з Туркменістану через Азербайджан, Грузію і Чорне море теж поки не підтверджені», - додав експерт.

Натомість народний депутат, екс-прем`єр-міністр України Анатолій КІНАХ підкреслив, що проект будівництва підприємства з приймання і переробки скрапленого газу перебуває сьогодні лише стадії техніко-економічного обґрунтування. «Я упевнений, що в даному випадку необхідне вирішувати це питання в контексті усіх глобальних складових, в першу чергу, враховуючи можливості імпорту до України азербайджанського і середньоазіатського газу», - відзначив А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня п.р. Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами повідомило з посиланням на голову цієї структури Владислава КАСЬКІВА, що для забезпечення поставок до України азербайджанського газу буде створена спільна українсько-азербайджанська компанія.

Згідно з повідомленням Держагентства інвестицій, з азербайджанською стороною досягнуто домовленість, що для забезпечення поставок до України азербайджанського газу до 1 листопада буде створена спільна компанія між Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (SOCAR) і Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами.

«Спільна компанія здійснить розробку техніко-економічного обґрунтування транспортування скрапленого газу на Чорноморське узбережжя України. Ми чекаємо підписання цієї угоди до кінця цього місяця», - повідомив В.КАСЬКІВ.

При цьому він відзначив, що це дозволить прискорити реалізацію Національного проекту "LNG-термінал" – морський термінал з приймання скрапленого природного газу.

*** 16 вересня п.р. переможцем тендеру на розробку ТЕО Національного проекту «LNG-термінал» було визначено іспанську компанію «Сокоїн Інженерія Конструкціон Індастріал». Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Після реалізації Національного проекту Україна отримає можливість диверсифікувати шляхи поставок газу в об`ємі 10 млрд. кубометрів газу на рік.